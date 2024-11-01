Экономист объяснил большие переплаты по кредитам

Россияне часто оформляют необеспеченные потребительские кредиты — без залога, что ведет к огромным переплатам. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам экономиста, если взять кредит в размере 100 тыс. рублей под 27% на один год, ежемесячный платеж составит около 10 тыс. рублей, что примерно равно 18% от средней заработной платы по стране. Переплата составит 20 тыс. рублей или 20%.

Экономист уточнил, что ключевыми факторами, влияющими на ставку, являются уровень ключевой ставки и наличие обеспечения по кредиту. ЦБ ужесточает требования для банков по необеспеченным займам, чтобы предотвратить формирование кредитного пузыря, добавил экономист.

Он отметил, что из-за действий ЦБ ставка может оказаться выше, а размер платежа и его доля в доходах — еще больше. Балынин призвал граждан соблюдать сроки платежей, чтобы избежать штрафных санкций и дополнительных расходов на обслуживание займа.

«В ближайшие годы мы ожидаем снижения ключевой ставки, что повлечет за собой и уменьшение ставок по потребительским кредитам», — заявил Балынин.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%.

Ранее экономисты предрекли удорожание кредитов из-за увеличения ключевой ставки до 21%.