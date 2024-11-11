Стало известно, чем грозят бывшим собственникам квартир долги по ЖКХ

Бывшим собственникам квартир не стоит бояться долгов в случае, если новый владелец не будет платить по счетам. Об этом «Газете.Ru» сказала профессор, доктор наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. По ее словам, ответственность за долги по коммуналке несет только собственник жилья.

В едином платежном документе код плательщика обычно указан в верхней части квитанции, в блоке с личными данными собственника. Сама строка именуется «Код плательщика» или «Лицевой счет».

«Несмотря на то, что в соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ, переход прав и обязанностей бывшего собственника жилого помещения на нового происходит с момента государственной регистрации права собственности, актуализация лицевого счета автоматически не происходит. Логично, что, если квартиру продают, обязанность вносить коммунальные платежи переходит к новому собственнику. Но тут есть одно «но». Пока новые собственники не обратятся в соответствующие инстанции с документами, подтверждающими их право собственности, лицевой счет предыдущего собственника не может быть закрыт», — пояснила экономист.

По словам Продановой, для переоформления лицевого счета новый владелец квартиры должен обратиться с заявлением в управляющую компанию, ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр. — «Газета.Ru») или МФЦ с паспортом, выпиской из ЕГРН (единый госреестр недвижимости. — «Газета.Ru») и договором купли-продажи. Экономист рассказала, что на практике встречаются ситуации, когда новый собственник не спешит переоформлять лицевой счет на себя и при этом еще и оказывается недобросовестным плательщиком. И как результат, долги накапливаются на лицевом счете предыдущего домовладельца.

Но Проданова призвала продавцов квартир не бояться долгов нового собственника, даже если в квитанции стоит ваша фамилия (особенно если на момент сделки были предоставлены все справки, подтверждающие отсутствие задолженности). Проданова добавила, что если решить вопрос о переоформлении лицевого счета с новым владельцем не получается, можно самому обратиться в ресурсоснабжающие организации, управляющую компанию с паспортом, договором купли-продажи и выпиской из ЕГРН. После передачи необходимой информации счет будет закрыт и дальнейшие расчеты будут вестись уже исключительно с новым владельцем, заключила экономист. По ее словам, долг за коммуналку будет платить новый собственник.

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