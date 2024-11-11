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Стоимость биткоина превысила $82 тысячи

Стоимость биткоина преодолела исторический максимум и превысила $82 тысячи

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Depositphotos

Стоимость первой криптовалюты биткоин росла на 3,49%, до $82 056, таким образом, обновляя исторический максимум. Об свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 13:22 по московскому времени биткоин ускорил рост и находился на уровне $82 306 (+3,73%).

Накануне стоимость биткоина преодолела отметку в $81 тысячу, обновив исторический максимум в третий раз за день. 10 ноября стоимость самой дорогой криптовалюты впервые превысила отметку сначала в $79 тысяч, а затем и в $80 тысяч.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее прогнозировал, что курс биткоина поднимется до $80 тысяч на фоне выборов в США. Скачок первой криптовалюты до $100 тысяч при этом пока не просматривается, по словам эксперта.

Ранее было раскрыто имя создателя биткоина.

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