Россиянам объяснили, чем грозят незакрытые старые кредитки

Старые кредитные карты важно закрывать, причем чаще делать это нужно непосредственно во время визита в банк. Даже если истек срок, это не значит, что карта и счет закрыты – она будет оставаться на балансе и числиться среди открытых счетов, а в случае попадания в чужие руки принесет владельцу крупные долги, объяснила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Если клиент банка не пользуется кредиткой, открытой когда-то давно, закрыть ее нужно непременно, убеждена эксперт. В том числе следует учитывать, что если карту оформляли, к примеру, пару лет назад, то за прошедшее время могли измениться условия, поэтому держать ее в прежнем виде на всякий случай просто невыгодно.

Также следует учитывать, что в кредитной истории лимит по карте будет учитываться при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН).

«Банки теперь строго следят за этим и не выдают новые кредиты уже закредитованным заемщикам, — пояснила Вяльшина. — Поэтому если у вас в планах взять ипотеку или крупный кредит наличными, кредитку лучше закрыть, снизив для банка ПДН».

Если кредитку украдут, то по ней могут наделать долгов, которые потом лягут на владельца карты, добавила эксперт.

Для закрытия кредитки нужно погасить долг, отменить все платные услуги – оповещения, страховки и прочее, а затем дождаться проверки со стороны банка – на это иногда может уйти до двух месяцев, отметила специалист. Она призвала после всей процедуры обратиться в БКИ, чтобы убедиться, что закрытие карты зафиксировано в кредитной истории.

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