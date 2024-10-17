Экономист предрек снижение курсов доллара, евро и юаня к концу года

К концу 2024 года доллар будет стоить 94 рубля, евро — 103 рубля, а юань — 13,2 рубля. То есть курсы зарубежных валют снизятся примерно на 3% к текущим уровням. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Но до конца 2024 года еще два с половиной месяца, и волатильность в рамках этого периода может быть повышенной, а курсы валют — краткосрочно прыгать со значительным отклонением. Стартовавшая на прошлой неделе коррекция валют и восстановление рубля прерваны из-за смягчения условий продажи выручки экспортеров. Поправки правительства снижают предложение валюты на рынке, и на этом рубль вновь слабеет. Не добавляет оптимизма нацвалюте страны-экспортера и волатильность сырьевого рынка с падением цены барреля», — отметил экономист.

Зельцер добавил, что у рубля есть фундаментальные факторы поддержки, плюс технически перегретость валют и перепроданность рубля не ушла, что сохраняет риски отката вверх. По словам экономиста, фундаментально за рубль выступает жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, и это надолго. Эксперт не исключил, что ключевая ставка может быть повышена с 19%. Это окажет давление на спрос на валюту под импорт, пояснил экономист.

Он напомнил, что ЦБ на ближайший месяц увеличил продажу валюты по бюджетному правилу в 25 раз относительно сентября. А это добавляет предложения валюты на рынке и может стабилизировать курс рубля, уверен Зельцер.

По оценке эксперта, курсы иностранных валют могут начать меняться в самые ближайшие дни, и через неделю юань будет стоить около 13,3 рубля, доллар — 95 рублей, евро — 104 рубля. Зельцер пояснил, что после сильного падения нефти с $81 до $73 к выходным может быть отскок барреля, а это на будущей неделе может поддержать рубль.

16 октября доллар и евро на внебиржевом рынке стоили чуть более 97 рублей и 106 рублей соответственно. Курс юаня на закрытии торгов Мосбиржи составил 13,53 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне избавляются от долларов и евро.