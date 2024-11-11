Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти обеспокоены, что вместо инвестиций бизнес копит деньги на депозитах

РБК: власти обеспокоились оттоком денег российского бизнеса на депозиты

close
Freepik

Власти РФ начали беспокоиться из-за того, что бизнес копит деньги на депозитах (т.е. передает финансовые активы банку для сохранения или получения прибыли), вместо того чтобы инвестировать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно материалу, Минпромторг обратился в Центробанк для того, чтобы тот сделал депозиты менее привлекательными. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что власти действительно обсуждают ситуацию с депозитами и инвестициями.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им (компаниям. — «Газета.Ru») выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику. Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим», — сообщил депутат.

Финансовый аналитик Андрей Бархота объяснил, что в настоящее время благодаря депозитам компании могут добиться доходности в 20–23%, в то время как инвестиции редко дают больше 15%.

По мнению опрошенных изданием экспертов, у властей есть несколько способов воздействия на бизнес, например, через введение налога для компаний на процентные доходы по депозитам, однако, по мнению партнера МЭФ (Московского экономического форума) LEGAL Сергея Челышкова, менять ситуацию нужно не за счет запретительных мер, а через разработку прямых мер стимулирования инвестиций.

Ранее экономист предостерег ЦБ от роковой ошибки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами