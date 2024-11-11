Власти обеспокоены, что вместо инвестиций бизнес копит деньги на депозитах

Власти РФ начали беспокоиться из-за того, что бизнес копит деньги на депозитах (т.е. передает финансовые активы банку для сохранения или получения прибыли), вместо того чтобы инвестировать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно материалу, Минпромторг обратился в Центробанк для того, чтобы тот сделал депозиты менее привлекательными. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что власти действительно обсуждают ситуацию с депозитами и инвестициями.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им (компаниям. — «Газета.Ru») выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику. Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим», — сообщил депутат.

Финансовый аналитик Андрей Бархота объяснил, что в настоящее время благодаря депозитам компании могут добиться доходности в 20–23%, в то время как инвестиции редко дают больше 15%.

По мнению опрошенных изданием экспертов, у властей есть несколько способов воздействия на бизнес, например, через введение налога для компаний на процентные доходы по депозитам, однако, по мнению партнера МЭФ (Московского экономического форума) LEGAL Сергея Челышкова, менять ситуацию нужно не за счет запретительных мер, а через разработку прямых мер стимулирования инвестиций.

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