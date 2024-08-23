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С лидера «Руки Вверх» взыскали долги по ЖКХ

Суд Москвы взыскал задолженности по оплате ЖКХ с певца Сергея Жукова

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Павел Кашаев/Global Look Press

Мировой суд Таганского района города Москвы взыскал задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги с певца Сергея Жукова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Сумма долга не сообщается. Известно, что судья вынес два судебных приказа о взыскании долга.

В начале июля Жуков подал иск против ООО «Издательство Джем» в Арбитражный суд города Москвы. Предположительно, будущее судебное разбирательство будет связано с правами на песни группы «Руки Вверх!».

Жуков вместе с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным уже судились с «Издательством Джем» и бывшим продюсером Андреем Маликовым. Они хотели вернуть исключительные права на фонограммы песен коллектива. Речь шла о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и др.

Тогда Симоновский суд отклонил иск Жукова, поскольку истцы «не пытались призвать к правосудию» на протяжении 20 лет. В конце марта музыканты проиграли в апелляции — в Мосгорсуде согласились с решением коллег.

Ранее стало известно, что певица Алсу подала иск к Яну Абрамову с требованиями на 100 страницах.

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