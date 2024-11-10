Россия в три раза увеличила поставки шоколада в США

Россия в 2024 году в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу.

По данным агентства, за девять месяцев этого года Россия экспортировала шоколада в США на $1,7 млн. В прошлом году за такой же период поставки продукта составили $488,5 тыс. Всего Россия поставила 61 тыс. тонн шоколада на $191 млн.

Крупнейшими поставщиками шоколада в США остаются Канада ($1,9 млрд), Мексика ($521,3 млн), Бельгия ($167,4 млн), Германия ($147 млн) и Польша ($93,3 млн).

До этого стало известно, что поставки вина из Грузии в Россию за январь-сентябрь 2024 года достигли рекордных $146,9 млн, увеличившись на 14%. Таким образом, Россия стала крупнейшим рынком сбыта для грузинского вина, на который приходится 68,5% экспорта. Помимо вина, Грузия значительно увеличила поставки крепкого алкоголя в Россию.

Ранее в Европе предложили поднять пошлины на российские товары.