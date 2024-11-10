Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия в три раза увеличила поставки шоколада в США

РИА Новости: Россия в 2024 году увеличила поставки шоколада в США в 3,5 раза

close
Shutterstock

Россия в 2024 году в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу.

По данным агентства, за девять месяцев этого года Россия экспортировала шоколада в США на $1,7 млн. В прошлом году за такой же период поставки продукта составили $488,5 тыс. Всего Россия поставила 61 тыс. тонн шоколада на $191 млн.

Крупнейшими поставщиками шоколада в США остаются Канада ($1,9 млрд), Мексика ($521,3 млн), Бельгия ($167,4 млн), Германия ($147 млн) и Польша ($93,3 млн).

До этого стало известно, что поставки вина из Грузии в Россию за январь-сентябрь 2024 года достигли рекордных $146,9 млн, увеличившись на 14%. Таким образом, Россия стала крупнейшим рынком сбыта для грузинского вина, на который приходится 68,5% экспорта. Помимо вина, Грузия значительно увеличила поставки крепкого алкоголя в Россию.

Ранее в Европе предложили поднять пошлины на российские товары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами