Юрист объяснил, что будет с арендатором после смены владельца квартиры

Договор аренды не прекращает своего действия после смены собственника жилья, предупредил юрист юридической фирмы «Двитекс» Илья Гаврилов. Его слова приводит портал Финансы Mail.

Договор остается действительным на прежних условиях, меняется лишь сторона арендодателя, подчеркнул эксперт.

При этом продавец жилья должен сообщить покупателю о наличии действующего договора аренды с квартиросъемщиком. Сокрытие этой информации может привести к неприятным последствиям для обеих сторон, вплоть до признания договора купли-продажи недействительным в судебном порядке, отметил Гаврилов.

«Все понесенные покупателем убытки также могут быть заявлены на взыскание с продавца», — добавил юрист.

Арендаторы жилья часто сталкиваются с рисками, особенно на фоне участившихся случаев мошенничества. Одна из самых популярных схем обмана — просьба внести предоплату за фиктивную квартиру.

Ранее было названо главное преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой.