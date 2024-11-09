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Захарова прокомментировала предложение фон дер Ляйен о переводе ЕС на газ из США

Захарова назвала популизмом слова фон дер Ляйен о прекращении поставок СПГ из РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене сжиженного газа из России американским. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Со стороны фон дер Ляйен такое предложение прозвучало в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

В ответ Захарова указала, что «заявления главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм». Представитель МИД РФ обратила внимание, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем.

«А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — пояснила она.

8 ноября сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, так как, по ее словам, американский газ дешевле. Таким образом она предлагает заменить поставки из РФ.

Ранее в Италии заявили, что американский СПГ вредит Европе.

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