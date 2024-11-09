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Названы пять способов узнать, висит ли на человеке кредит

РБК: проверить свою кредитную историю можно через «Госуслуги» или Банк России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Существует пять способов проверить свою кредитную историю. Как узнать данные из своего кредитного досье, рассказывает РБК Банки.

Кредитная история хранится в одном из шести бюро кредитных историй (БКИ). Узнать, в каком именно месте находятся данные, можно с помощью запроса любым удобным способом. Во-первых, это можно сделать через «Госуслуги», раздел «Справки/Выписки». После подачи заявки придет ссылка на личный кабинет на сайте БКИ, в котором хранится кредитная история. С ней можно будет ознакомиться после авторизации.

Второй способ — обратиться в Центральный каталог кредитных историй ЦБ РФ напрямую на сайте регулятора.

Понять, в каком бюро хранится кредитная история, можно также через любое БКИ. Однако услуга может быть платной. Например, в НБКИ запрашивают за предоставление данных 300 рублей.

Один из самых простых способов узнать кредитную историю — отправить запрос в свой банк.

Еще один вариант проверить личное кредитное досье предполагает обращение к сайту судебных приставов. Если по займу наступила просрочка, кредитор подал в суд и было принято решение о взыскании долга, то сведения об этом появятся в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Незаметно проверить чужую кредитную историю не удастся. Это запрещено российским законодательством.

Россияне крупно задолжали банкам. Уровень закредитованности населения за год вырос на 6,5%, а просрочки стали чаще в 1,5–2 раза.

Ранее россиянам рассказали, как банкротство влияет на кредитную историю.

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