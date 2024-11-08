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Россиянам рассказали, как быстро и недорого обновить ремонт

«Известия»: быстро и недорого освежить ремонт можно за счет новых обоев и пола

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Shutterstock

Быстро и недорого освежить ремонт дома можно, обновив стены и напольное покрытие. Такой совет дал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов. Его слова приводит газета «Известия».

Перед тем, как начинать косметический ремонт, необходимо тщательно убрать в помещении и подготовить его к работам, отмечает эксперт. Важно убедиться, что системы кондиционирования находятся в рабочем состоянии, подчеркнул он.

Начинать преображение следует со стен, советует Орехов. Существует несколько способов освежить их — перекрасить в другой цвет или поклеить новые обои. При выборе краски и обоев необходимо учитывать, для какого помещения они предназначены, уточнил эксперт.

«Матовая краска подойдет для спальни, краска со степенью блеска от 7% отлично будет служить, например, на кухне, так как ей не страшны ни грязь, ни вода», — рассказал Орехов.

После стен можно приступать к напольному покрытию. По словам эксперта, процесс несложный и справиться с ним можно самостоятельно.

До этого сообщалось, что Минстрой планирует изменить подход к оплате капремонта.

Ранее россиянам посоветовали, когда выгоднее всего делать ремонт.

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