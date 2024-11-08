На Урале выявили крупную кражу при капремонте казарм

В Свердловской области при капитальном ремонте казарм должностные лица похитили десятки млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СК РФ).

По данным ведомства, в 2021 году сотрудники Военно-строительной компании завысили стоимость выполнения работ и присвоили деньги себе.

Следственный комитет начал расследование в отношении экс-главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора «Специальных технологий строительства» Павла Кравченко. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госзаказа.

8 ноября СК России сообщил, что бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя компании за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ. Всего было заключено 15 контрактов на сумму более 160 млн рублей.

Ранее экс-мэра Сочи задержали из-за махинаций с продажей мест на кладбище.