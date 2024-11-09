Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые высокие зарплаты в IT

HeadHunter: самые высокие зарплаты в IT предлагают DevOps-инженерам

close
Depositphotos

Самые высокие зарплаты в сфере IT предлагают DevOps-инженерам — в среднем 234,4 тыс. рублей в месяц (+3% за год). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.

Второе место занимают дата-сайентисты. Медианная зарплата этих специалистов составляет 213,1 тыс. рублей, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Далее идут программисты и разработчики. Работодатели готовы платить им в среднем 147,8 тыс. рублей (+6%).

Сильнее всего в топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в IT выросли зарплаты гейм-дизайнеров — на 42%, до 113,4 тыс. рублей.

Наибольшее уменьшение заработка в топе произошло у аналитиков данных. Их средняя зарплата за период снизилась на 8%, со 120 до 111 тыс. рублей.

Безработица в России несколько месяцев держится на рекордно низком уровне в 2,4%. Аналитики начали говорить о рисках скорого вымирания российского бизнеса из-за нехватки рабочих рук.

Ранее в Банке России заявили, что не видят просветов на рынке труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами