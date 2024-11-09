Названы самые высокие зарплаты в IT

Самые высокие зарплаты в сфере IT предлагают DevOps-инженерам — в среднем 234,4 тыс. рублей в месяц (+3% за год). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.

Второе место занимают дата-сайентисты. Медианная зарплата этих специалистов составляет 213,1 тыс. рублей, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Далее идут программисты и разработчики. Работодатели готовы платить им в среднем 147,8 тыс. рублей (+6%).

Сильнее всего в топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в IT выросли зарплаты гейм-дизайнеров — на 42%, до 113,4 тыс. рублей.

Наибольшее уменьшение заработка в топе произошло у аналитиков данных. Их средняя зарплата за период снизилась на 8%, со 120 до 111 тыс. рублей.

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