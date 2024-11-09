Россияне вернулись в кинотеатры

Сборы российских кинотеатров по итогам января — октября выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 37,5 млрд рублей, сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Ее слова приводит ТАСС.

За 10 месяцев кинотеатры страны посетили 105 млн человек.

Объем рынка кинопроката уже превысил показатели за весь прошлый год. Для сравнения: по результатам 2023-го сборы составили 28,1 млрд рублей.

Одна из причин роста сборов — подорожание билетов. В начале августа средняя цена билета в российские кинотеатры составляла порядка 400 рублей. При этом в августе 2023-го сходить в кино можно было в среднем за 280 рублей. Кинотеатры самостоятельно устанавливают цены на билеты в зависимости от контента, времени показа и формата зала.

Ранее стало известно, что российские кинопроизводители потратили около $1 млн на съемки в одной азиатской стране.