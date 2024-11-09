Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне вернулись в кинотеатры

Минкульт: сборы российских кинотеатров выросли на 15%

close
Depositphotos

Сборы российских кинотеатров по итогам января — октября выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 37,5 млрд рублей, сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Ее слова приводит ТАСС.

За 10 месяцев кинотеатры страны посетили 105 млн человек.

Объем рынка кинопроката уже превысил показатели за весь прошлый год. Для сравнения: по результатам 2023-го сборы составили 28,1 млрд рублей.

Одна из причин роста сборов — подорожание билетов. В начале августа средняя цена билета в российские кинотеатры составляла порядка 400 рублей. При этом в августе 2023-го сходить в кино можно было в среднем за 280 рублей. Кинотеатры самостоятельно устанавливают цены на билеты в зависимости от контента, времени показа и формата зала.

Ранее стало известно, что российские кинопроизводители потратили около $1 млн на съемки в одной азиатской стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами