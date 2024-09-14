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Экспорт сжиженного газа из США в Евросоюз сократился

РИА: экспорт газа из США в ЕС в июле сократился на 36% в годовом выражении

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Depositphotos

В июле экспорт сжиженного газа из США в Евросоюз резко сократился, в результате чего доходы американских поставщиков упали до минимума с 2021 года. Соответствующий вывод РИА Новости сделало из анализа сведений американской статистической службы.

Агентство указывает, что в середине лета доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов в Евросоюз составили $791,4 млн, то есть упали на 15% в месячном и 36% в годовом выражении.

«Это стало минимальным значением с ноября 2021 года», — сообщает агентство.

В результате доля ЕС в импорте СПГ из США составила лишь треть, в то время как годом ранее составляла почти половину (49%).

По данным за семь месяцев 2024 года Евросоюз закупил в США сжиженного природного газа на $7,3 млрд, что в денежном выражении на 29% меньше показателей прошлого года.

Одновременно с этим наблюдается выраженная тенденция к увеличению поставок американского СПГ в Азию — в полтора раза, достигнув 36% от общего объема экспорта СПГ из США (в прошлом году было 25%).

11 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Европейский союз даже в настоящее время продолжает получать существенный объем газа из России. В настоящее время доля РФ составляет 18% от общего объема поставок, в то время как в 2021 году было 45%.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа.

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