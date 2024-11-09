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В России предсказали дальнейший рост ставок по вкладам

РИА: финансовые аналитики спрогнозировали дальнейший рост ставок по депозитам

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Depositphotos

В настоящее время проценты по вкладам в банках России максимально приблизились к значениям 2022 года, а к концу года эксперты ожидают новых рекордов. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Отмечается, что жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка России и период высоких ставок стимулируют сберегательную активность российских граждан.

Аналитики прогнозируют, что к концу ноября 2024 года максимальная ставка по депозитам второй раз за все время достигнет 20,17%, два года назад этот показатель составлял 20,51%.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич отметил, что в будущем ставка еще может показать рост.

Агентство пишет, что сейчас предложения на рынке доходят уже до 23%, однако зачастую такие проценты доступны только новым клиентам и предполагают ограниченный срок действия высокой ставки.

На этой неделе ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщил, что объем сбережений россиян в банках по итогам 10 месяцев вырос на 19% и превысил 49 трлн рублей. Чаще всего россияне клали деньги на срочные депозиты. С начала года их портфель вырос на 2 трлн рублей, достигнув 6,2 трлн рублей к концу октября.

Ранее экономист объяснил, стоит ли закрывать старый вклад ради более высокой ставки.

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