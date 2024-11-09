Финансист рассказал о причине отказа банков принимать старые доллары

Финансист Лазарь Бадалов в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что российские и зарубежные банки все чаще стали отказываться принимать старые долларовые купюры.

Эксперт обратил внимание на то, что российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США из-за санкций. При этом, по его словам, получать новые купюры обратно они также не могут, а замена ветхих и старых денег — сложная, дорогостоящая и длительная процедура, поэтому банки решают перестраховываться.

Финансист пояснил, что банкнотная сделка совершается на десятки миллионов в валюте, и никто не будет везти за рубеж одну ветхую банкноту. По словам Бадалова, старые доллары также проще подделать, поэтому обменять их за границей трудно, хотя никаких ограничений на такие купюры в США официально не вводили.

В конце октября экономист и бизнес-аналитик Валерий Корнеев рассказал в интервью 360.ru, что у россиян, находящихся за границей, могут перестать принимать американские доллары старого образца. По его словам, российские туристы в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ и некоторых других ходовых направлениях столкнулись с тем, что у них требуют доллары нового образца и в идеальном состоянии — без потертостей, пятен и надписей. По мнению Корнеева, это означает, что американцы тестируют идею об отмене приема на территории США наличных и безналичных зарубежных долларов.

Ранее в Минфине РФ заявили, что многие страны ищут альтернативы доллару.