Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия выпала из топ-10 торговых партнеров Литвы

Россия опустилась на 11-е место среди экспортных партнеров Литвы

close
Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Россия опустилась на 11-е место cреди стран, в которые Литва поставляет товары. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные балтийской республики.

В течение трех кварталов на российский рынок приходилось всего 3% общего объема литовского экспорта. В денежном выражении поставки по направлению рухнули на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до €885,5 млн. В результате РФ выпала из топ-10 экспортных партнеров Литвы. До 2022 года Россия занимала первое место в списке.

Главным рынком сбыта для Литвы по результатам января — сентября была Латвия с долей 11,6%. В тройку также вошли Польша (9,7%) и Германия (8,4%).

В топ-15 основных партнеров Литвы по импорту России нет.

Главным покупателем российских товаров в Европе по итогам августа была Словакия. Страна оказалась на первом месте впервые.

Ранее Казахстан рекордно закупился чаем и сладостями у России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами