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На Кубани насекомые уничтожили партию мандаринов весом 22 тонны

В Новороссийске плодовая муха уничтожила 22 тонны мандаринов

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Телеграм-канал «Mash»

Во время фитосанитарного контроля крупной партии мандаринов, которая ожидала ввоза в Россию, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора нашли в фруктах средиземноморскую плодовую муху. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия весом 22,6 тонн прибыла в морской порт Новороссийск, но не прошла карантинный контроль из-за заражения насекомым, которые уничтожил практически весь товар — насекомое пробралось в ящики и отложило в фруктах личинки.

В ведомстве уточнили, что плодовая муха довольно опасна, так как может питаться на 200 видах растений. При отсутствии обработки деревьев и кустарников, она может повредить до 90-100% плодов.

Ранее в Минэкологии Московской области заявляли о возможном размножении из-за жары не типичных для региона насекомых.

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