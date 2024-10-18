На Кубани насекомые уничтожили партию мандаринов весом 22 тонны

Во время фитосанитарного контроля крупной партии мандаринов, которая ожидала ввоза в Россию, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора нашли в фруктах средиземноморскую плодовую муху. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия весом 22,6 тонн прибыла в морской порт Новороссийск, но не прошла карантинный контроль из-за заражения насекомым, которые уничтожил практически весь товар — насекомое пробралось в ящики и отложило в фруктах личинки.

В ведомстве уточнили, что плодовая муха довольно опасна, так как может питаться на 200 видах растений. При отсутствии обработки деревьев и кустарников, она может повредить до 90-100% плодов.

Ранее в Минэкологии Московской области заявляли о возможном размножении из-за жары не типичных для региона насекомых.