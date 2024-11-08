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Казахстан рекордно закупился чаем и сладостями у России

Казахстан за восемь месяцев купил у России чая и сладостей на рекордные $338 млн

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Freepik.com

Поставки чая и сладостей из России в Казахстан по итогам января — августа выросли на 2,6% год к году и составили $338 млн, что является историческим рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казахстанскую статслужбу.

Активнее всего Казахстан закупал тростниковый сахар. Импорт за восемь месяцев подскочил на 16,6%, достигнув $162,5 млн.

Поставки шоколада и других продуктов с содержанием какао из РФ на казахстанский рынок за период выросли на 5,2% в годовом выражении, до $118,8 млн. Ввоз российских кондитерских изделий без какао вырос на 2,1% и составил $46,9 млн.

Между тем импорт чая из России в Казахстан, напротив, сократился, причем значительно — в 3,2 раза, до $9,8 млн.

Казахстан по итогам 2023 года занял третье место в рейтинге основных покупателей продовольствия у России. В топ-3 также были Китай и Турция.

Ранее на границе России и Казахстана скопилась очередь из грузовиков.

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