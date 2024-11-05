Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На границе России и Казахстана скопилась очередь из грузовиков

Минфин Казахстана: на границе с Россией скопилось около 280 грузовиков

close
AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости

На казахстанско-российской границе скопилась очередь из порядка 280 грузовых автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Пробка образовалась на «Курмангазы». Пропускная способность пункта составляет 200 машин в день. Сейчас на него ежедневно прибывает порядка 250-300 авто.

«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау — Астрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств», — пояснили в Минфине республики.

В ведомстве заявили, что совместно с пограничной службой принимают все возможные усилия для сокращения задержек и скорейшего разрешения ситуации на пункте «Курмангазы».

До этого российские перевозчики предупредили о риске дефицита фур. Нехватка грузовиков может образоваться из-за резкого роста утильсбора на новые импортные авто и дорогого лизинга.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на новую машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами