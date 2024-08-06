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Назван топ-5 покупателей продовольствия у России

Китай возглавил топ-5 основных покупателей российского продовольствия

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Китай по итогам 2023 года возглавил рейтинг основных покупателей продовольствия у России. Импорт составил $7,6 млрд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Второе место заняла Турция. В прошлом году страна закупила у РФ продовольствия на $5 млрд. Тройку лидеров замыкает Казахстан с $3,3 млрд.

В топ-5 стран по импорту российского продовольствия в 2023 году также вошли Белоруссия и Египет. Объемы закупок составили $2,8 млрд и $2,5 млрд соответственно.

Россия на сегодняшний день поставляет продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по экспорту пшеницы, гороха, ячменя и мороженой рыбы.

До этого сообщалось о резком росте экспорта российской пшеницы в Китай. За первые шесть месяцев 2024 года поставки подскочили более чем в 8 раз.

Ранее в Финляндии испугались ввода санкций ЕС на одну категорию товаров из России.

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