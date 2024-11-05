Эксперт связал повышенный спрос на молочную продукцию с ростом доходов населения

По итогам 2024 года потребление молочной продукции в России вырастет примерно на пять процентов, в то время как рост отечественного производства ожидается в районе двух процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов рассказал агентству, что нехватка отечественной продукции компенсируется поставками из-за рубежа, в основном из Белоруссии. По его словам, такое явление наблюдается уже два года, а повышенный спрос возник в результате роста доходов населения.

Белов полагает, что рост потребностей внутреннего рынка — серьезная предпосылка для инвестирования в производство и переработку молока. Однако инвесторы опасаются жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

По данным «Союзмолока», объем производства товарного молока в 2024 году составит в России 26,3 млн тонн (+ 0,5 млн тонн к 2023 году). Потребление вырастет до 32,9 млн тонн (+ 1,6 млн тонн). Импорт ожидается на уровне 7,3 млн тонн (+ 0,9 млн тонн).

17 октября экономист объяснил, чем вызван скачок цен на сливочное масло в России. По словам директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолия Тихонова, для его изготовления нельзя использовать сухое молоко, как для многих других молочных продуктов. А свежего молока высокого качества и определенной жирности в России сейчас не хватает.

Ранее врач предупредил об опасности молока, купленного у частных предпринимателей.