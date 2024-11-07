Глава Союза промышленников объяснил причину задержки инвестпроектов

В условиях высокой ключевой ставки Центробанка России многие компании решают отложить запуск инвестиционных проектов до 2025 года, надеясь на ее снижение. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает РИА Новости.

По его словам, свыше половины членов РСПП намерены реализовать в течение следующих трех лет инвестиционные проекты, в основном связанные с технологическим суверенитетом и производством инновационной продукции, а также с увеличением производительности труда. Шохин также заметил, что множество компаний планируют запуск своих проектов после 2025 года, поскольку ЦБ обещает, что во второй половине следующего года начнется снижение ключевой ставки.

Глава РСПП добавил, что все больше предприятий в России фиксируют снижение доступности финансирования из различных источников для своих инвестиционных программ. Он подчеркнул, что для повышения производительности, автоматизации и импортозамещения необходимы инвестиции, однако компании сталкиваются с трудностями при прежних условиях: прекращение поставок оборудования от привычных партнеров, необходимость поиска новых источников и увеличение сроков поставки. В этой связи он обратился к ЦБ и правительству с просьбой рассмотреть меры поддержки бизнеса.

Шохин предложил, что среди таких мер могут быть льготные кредиты с фиксированными ставками на оборотные средства, иначе предприятия могут столкнуться с технологическим отставанием и увеличением случаев банкротства.

«Прежде всего, страдают те компании, которые модернизировались с использованием кредитов. Они могут иметь самые современные технологии», — добавил он.

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