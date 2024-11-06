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Телефонные мошенники стали реже беспокоить россиян

Сбер: число звонков мошенников россиянам снизилось до 6 млн в сутки

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мошенники стали реже беспокоить россиян по телефону — число звонков злоумышленников сократилось до 6–6,5 млн в сутки. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

«Тем не менее все эти звонки стали более профессиональными, эти «разводки» стали более продуманными», — добавил эксперт.

Несколько месяцев назад количество звонков мошенников россиянам достигало 20 млн в день.

Одной из самых частых схем обмана телефонных мошенников — звонок от имени банка. Также злоумышленники любят представляться сотрудниками государственных органов или операторов связи. На такие звонки в 2024 году пришлось порядка 80% от общего числа. Чаще звонят через мобильную сеть, около трети звонков поступает через мессенджеры.

Ранее россиян предупредили о новой схеме кражи данных в Telegram.

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