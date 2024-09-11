В Т-Банке рассказали об изменениях для клиентов после интеграции Росбанка

Присоединение Росбанка в формате филиала Т-Банка в рамках интеграции банков обеспечит клиентам максимальный бесшовный переход с одной платформы на другую. Об этом в интервью ведущей проекта «Деньги не спят» Ирине Ахмадуллиной рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк.

Менеджмент компаний предложил стратегию интеграции Росбанка через присоединение в виде филиала Т-Банка как самую эффективную. Отмечается, что ранее «Интеррос» — акционер двух банков — поддержал интеграцию двух банков.

«Нам важно, чтобы клиент не пострадал. И это проще сделать, интегрировав Росбанк в качестве филиала Т-Банка», — уточнил Близнюк.

Глава Т-Банка подчеркнул, что такой способ позволит сохранить в единой связке все платформы, нормативы, капиталы, ликвидности компании. По его словам, Т-Банк планирует сохранить внимание на развитии онлайн-форматов обслуживания. Останутся только точки присутствия для private-клиентов и корпоративных клиентов с зарплатными проектами — то есть для тех, кому это наиболее актуально, а в целом перейдут в онлайн формат.

Он объяснил, что продуктовые бренды-лидеры в своих сегментах (в частности, L'Hermitage в сегменте работы с прайвет-клиентами, Росбанк – для работы с крупными и средними корпоративными клиентами) будут сохранены и продолжат развитие в рамках объединенной структуры. При этом все остальное обслуживание клиентов станет полностью дистанционным.

«Взамен физических отделений мы будем дальше расширять сеть банкоматов Т-Банка — до 10 тысяч к концу 2024 года», — отметил Близнюк.

При этом клиенты Росбанка получат доступ ко всем платформам Т-Банка. Также Росбанку станут доступны наработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и возможность внедрять ИИ в различные процессы новой команды. Кроме того, с помощью ИИ будут улучшены процессы для физических лиц.

«Сейчас около 45% всех обращений от клиентов Т-Банка отрабатываются через чат-боты либо голосовые помощники. С помощью последних разработок в области ИИ мы защищаем клиентов-физлиц от мошенничества, с помощью машинного обучения мы построили рекомендательные модели, которые позволяют предлагать каждому клиенту именно те продукты и сервисы, которые ему нужны», — добавил глава Т-Банка.

По его словам, интеграция позволит масштабированы все лучшие практики Т-Банка для улучшения клиентского опыта.