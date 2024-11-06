Турецкая компания взяла на себя функции банка для расчетов за экспорт в Россию

Турецкая компания Bosphrous Gaz стала банком для экспорта в Россию после отказа турецких финансовых организаций взаимодействовать с рублем. Об этом сообщается в заявлении Bosphorus Gaz и подтверждается данными информационного агентства Bloomberg.

Bosphrous Gaz предложила модель свопа с рублем для решения проблем, возникающих в расчетах между компаниями Турции и России.

«Благодаря этой планируемой модели ставится цель быстро и эффективно завершать платежи в рублях, которые будут приниматься в таких видах деятельности, как экспорт в Россию», — сообщили в компании.

Схема свопа выглядит так: экспортеры переводят деньги на счет Bosphorus Gaz, затем компания конвертирует рубли в евро и возвращает их турецким компаниям, выполняя роль банка. При этом сама Bosphorus Gaz будет использовать рубли для оплаты за российский газ. Остальные расчеты предполагается вести через банк Emlak Katilim.

Bloomberg утверждает, что идея валютного свопа была предложена в октябре, и сейчас модель находится на стадии тестирования.

В начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перспективы сотрудничества между Турцией и Россией будут зависеть от того, будут ли в скором времени найдены взаимоприемлемые решения проблем в торговле. По его словам, США стараются ограничить возможности иностранных партнеров, желающих торговать с Москвой, и Турция не стала исключением.

Ранее посольство России сообщило о сложной ситуации с переводами в Турцию.