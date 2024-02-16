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Посольство России сообщило о сложной ситуации с переводами в Турцию

Посол РФ в Турции подтвердил наличие серьезных проблем с банковскими переводами

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Онур Озовали/Sputnik/РИА «Новости»

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил о наличии серьезных проблем с банковскими переводами между РФ и Турцией, ведется двусторонняя работа по урегулированию ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждаем наличие серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности», — заявил он.

По его словам, ведется работа по урегулированию создавшихся сложностей. По его словам, «где-то ситуация еще остается крайне сложной».

«Конкретную информацию о проводимой работе разглашать полагали бы контрпродуктивным», — добавил дипломат.

Ранее газета Ekonomim сообщала, что министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров. Также сообщалось, что запрос турецким банком Denizbank вида на жительство (ВНЖ) у российских граждан связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.

Ранее Турцию уличили в неофициальных поставках российской нефти в Европу.

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