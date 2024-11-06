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Угрожая россиянке, коллекторы вывесили ее личную информацию в подъезде

360.ru: коллекторы вывесили в подъезде личные данные о жительнице Химок

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Global Look Press

Жительница Химок Надежда столкнулась с угрозами со стороны коллекторов. Они сломали ее почтовый ящик и вывесили в подъезде личную информацию, включая паспортные данные и фотографию, рассказала пострадавшая 360.ru.

Несколько раз коллекторы звонили, обещая жестоко расправиться с детьми Надежды, а после этого разрисовали дверь баллончиком, сломали почтовые ящики и вывесили всю информацию о ней в подъезде. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего звонки прекратились.

Женщина призналась, что у нее три задолженности и заблокированы счета. Скорее всего, с учетом воспитания двоих детей, ее признают неплатежеспособной. По данным из открытых источников, коллекторы стали мучить жительницу после оформления займа в МФО под 292% годовых.

Ранее стало известно, что ЦБ введет «правило одного займа» для МФО.

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