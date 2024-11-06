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Цены на ядерное топливо обвалились

Природный уран с начала года подешевел на 14%

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Antonio Batinic/Shutterstock.com

Природный уран с начала года подешевел на порядка 14%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

Сейчас цены на ядерное топливо находятся вблизи $77 за фунт. Месяцем ранее стоимость урана колебалась в диапазоне $79,7-83,5 за фунт.

При этом в январе — феврале котировки находились на рекордных за последние 17 лет уровнях. Фьючерсы торговались по $106.

Падение мировых цен на уран является коррекционным для рынка после периода значительного роста стоимости топлива, поясняют аналитики. Согласно прогнозам, в дальнейшем цены на сырье могут опуститься до $72-73 за фунт.

Утром в среду, 6 ноября, курс биткоина обновил свой исторический максимум, впервые достигнув отметки $75 317,59. Как отмечают аналитики, ВТС сейчас выгоднее всего сохранять и докупать. С большой вероятностью монета продолжит дорожать.

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