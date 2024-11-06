Аналитик объяснил, подорожают ли российские ноутбуки на фоне растущего спроса

В России впервые отечественные ноутбуки по продажам обогнали зарубежные. Покупатели стали более внимательными и смотрят уже не на бренды, а на функционал. Но резкого скачка цен на фоне такой ситуации не будет, заявил 360.ru ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Сегодня в России производят ноутбуки в двух основных направлениях – для бизнеса и для госучреждений и корпораций.

«Они просто не могут покупать что-то зарубежное. За счет этого их продажи, конечно же, резко выросли», — объяснил эксперт.

А что касается обычного потребительского сегмента, то спросом пользуются модели китайских брендов, которые отличаются низкими ценами и хорошим качеством. В первую очередь россияне обращают внимание именно на стоимость и стараются не ориентироваться на бренды, считает Муртазин.

«Говорить о том, что российские ноутбуки как-то резко вырастут, нельзя. Вряд ли это произойдет», — заключил аналитик.

Напомним, исследователи выяснили, что по итогам девяти месяцев продажи российских ноутбуков, хоть и с символическим перевесом, обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка по сравнению с 10% у западных конкурентов. Среди брендов, показавших наибольший рост, выделяются Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом основную долю (70–72%) на рынке продолжают занимать компании из Китая и Тайваня, такие как Asus, MSI, Lenovo и другие.

Ранее в России впервые утвердили ГОСТ для ноутбуков.