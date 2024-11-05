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Продажи российских ноутбуков впервые обошли американские

Российские ноутбуки впервые обогнали американских конкурентов по продажам

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

По итогам девяти месяцев продажи российских ноутбуков, хоть и с символическим перевесом, обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка по сравнению с 10% у западных конкурентов. Успех отечественных производителей стал возможен не только благодаря уходу конкурентов из США, но и из-за возросшей активности в рекламе, сообщает «Коммерсантъ».

С начала года и по середину октября 2024 года в России было реализовано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей, что на 12% превышает показатели всего прошлого года в денежном выражении, и на 6% в количественном. Как сообщил источник в «Марвел-Дистрибуции», доля российских ноутбуков достигла 11,6%, тем самым опередив объемы продаж американских компаний, которые сейчас занимают менее 10%. Для сравнения, в 2022 году доля американских брендов составляла 30%, а российских — всего 4%. В прошлом году американцы контролировали 13%, в то время как российские производители — 7%.

Среди брендов, показавших наибольший рост, выделяются Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом основную долю (70–72%) на рынке продолжают занимать компании из Китая и Тайваня, такие как Asus, MSI, Lenovo и другие.

На прошлой неделе главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов предупредил о большой переплате при покупке игровых ноутбуков в России.

Ранее была составлена подборка лучших ноутбуков с качественными дисплеями.

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