В России вырос трафик в ресторанах и барах

Трафик в ресторанах и барах в российских регионах заметно вырос с начала 2024 года, это связывают с увеличением числа путешествий россиян внутри страны и притоком иностранных туристов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В январе — сентябре 2024 года число чеков в ресторанах и барах по всей стране выросло на 9%, сообщает газета, ссылаясь на сервис «Чек Индекс». В Москве показатель вырос всего на 2%, а в Санкт-Петербурге снизился на 1%.

По данным сервиса, в сегменте кафе и столовых в целом по РФ число посетителей выросло на 6%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 3% и 2% соответственно. В заведениях фастфуда — общий рост на 7%, в Москве — на 5%, в Санкт-Петербурге — на 6%.

Руководитель «Чек Индекса» Леонид Симаков считает, что продажи в ресторанах и барах увеличились благодаря росту деловой активности, реальных располагаемых доходов граждан и развитию внутреннего туризма.

По данным Минэкономики, в первый шесть месяцев этого года число турпоездок по стране выросло почти на 12%, до 39 млн. Кроме того, вырос въездной турпоток. По данным Погранслужбы ФСБ, в январе — июне в РФ въехало на 11,5% больше иностранцев, чем в 2023 году.

1 октября основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов спрогнозировал рост цен на блюда в ресторанах.

Ранее стало известно, где предпочитают жить россияне во время путешествий.