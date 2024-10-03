Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России вырос трафик в ресторанах и барах

«Ъ»: число чеков в ресторанах по всей России выросло за 9 месяцев на 9%

close
Shutterstock

Трафик в ресторанах и барах в российских регионах заметно вырос с начала 2024 года, это связывают с увеличением числа путешествий россиян внутри страны и притоком иностранных туристов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В январе — сентябре 2024 года число чеков в ресторанах и барах по всей стране выросло на 9%, сообщает газета, ссылаясь на сервис «Чек Индекс». В Москве показатель вырос всего на 2%, а в Санкт-Петербурге снизился на 1%.

По данным сервиса, в сегменте кафе и столовых в целом по РФ число посетителей выросло на 6%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 3% и 2% соответственно. В заведениях фастфуда — общий рост на 7%, в Москве — на 5%, в Санкт-Петербурге — на 6%.

Руководитель «Чек Индекса» Леонид Симаков считает, что продажи в ресторанах и барах увеличились благодаря росту деловой активности, реальных располагаемых доходов граждан и развитию внутреннего туризма.

По данным Минэкономики, в первый шесть месяцев этого года число турпоездок по стране выросло почти на 12%, до 39 млн. Кроме того, вырос въездной турпоток. По данным Погранслужбы ФСБ, в январе — июне в РФ въехало на 11,5% больше иностранцев, чем в 2023 году.

1 октября основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов спрогнозировал рост цен на блюда в ресторанах.

Ранее стало известно, где предпочитают жить россияне во время путешествий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами