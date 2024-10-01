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Российская промышленность впала в пессимизм

S&P: уверенность промышленности РФ в росте упала до минимума с весны 2022 года

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России по итогам сентября составил 49,5 пункта. Индикатор опустился ниже 50 пунктов впервые с апреля 2022 года. Об этом говорится в отчете аналитического агентства S&P Global.

Значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует о преобладании пессимистических ожиданий относительно деловой активности.

Снижение индекса связано с сокращением объемов производства в РФ, а также слабым спросом и задержками со стороны поставщиков, отмечают аналитики S&P.

На днях сообщалось, что в октябре могут увеличиться сроки доставки товаров из Китая в Россию. Основная причина потенциальных задержек — длинные выходные в КНР по случаю празднования Дня образования. Празднования продлятся с 1 по 7 октября. Также на сроках поставок продолжает сказываться нехватка контейнеров.

Ранее владельцы Костромской льняной мануфактуры объявили о закрытии предприятия. Бизнес не смог пережить уход Zara Home и IKEA.

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