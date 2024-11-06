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Адвокат рассказал, что запрещено должникам во время банкротства

Юрист Данилов: во время процедуры банкротства нельзя самому совершать ряд сделок

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Depositphotos

В случае судебного банкротства или введения процедуры реструктуризации долга должник лишается права совершать ряд сделок без письменного соглашения финансового управляющего, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Его слова приводят Финансы Mail.

Разрешение потребуется для покупки или отчуждения имущества стоимостью более 50 тыс. рублей, недвижимости, авто, ценных бумаг. Кроме того, согласие необходимо получить перед получением займа или кредита, переводом долга или передаче имущества в залог.

На днях сообщалось, что блогер Елена Блиновская передумала становиться банкротом. Адвокат «королевы марафонов» сообщил, что инфлюенсер намерена погасить долг перед ФНС и банком «ВТБ» и просит не признавать ее несостоятельной.

Ранее россиянам рассказали, как банкротство влияет на кредитную историю.

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