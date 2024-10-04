Финансист объяснила, стоит ли закупать биткоины на фоне обвала рынка

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к укреплению нефти и золота и одновременно с этим вызвала обвал рынка криптовалют. В начале октября биткоин торговался на уровне $64 тыс., сейчас же этот показатель не превышает $61 тыс. Стоит ли вкладывать в него деньги на фоне падения и ждать роста, «Газете.Ru» рассказала финансист и криптоэксперт Наталья Вдовина.

«Традиционно октябрь называют uptober, потому что этот месяц обычно является периодом роста для криптовалют, но не в этот раз. Биткоин — высокорисковый актив с точки зрения инвестиций, поэтому негативные геополитические события отражаются на нем моментально. На эскалацию конфликта рынок отреагировал как обычно: нефть и золото выросли в цене, а рисковые активы — подешевели. Индекс страха и жадности на крипторынке уже несколько дней подряд находится в зоне «страха». Вообще биткоин с марта 2024 года продолжает находиться в границах $55-65 тысяч. Его дальнейший рост будет зависеть от действий Центробанков США и Китая, которые начали смягчать свою денежно-кредитную политику, снижая учетные ставки и субсидируя экономику. Поэтому сегодняшняя просадка биткоина — это условная остановка перед следующим импульсом роста», — сказала эксперт.

Что касается инвестиций, то биткоин стал достаточно крупным активом. Он существенно снизил свою волатильность в сравнении с альткоинами (любая криптовалюта или токен, кроме биткоина), поэтому покупка в момент просадки рынка или просто его регулярная закупка — хорошая стратегия на длительной дистанции.

«К тому же на горизонте десяти лет, если традиционные финансовые институты, корпорации, Центробанки и пенсионные фонды продолжат накапливать биткоин в своих долгосрочных портфелях, то это позволит его цене вырасти в несколько раз, вплоть до $1 млн за единицу. Спекулировать же криптовалютой – достаточно рискованно как раз из-за ее чувствительности к разного рода новостям», — резюмировала Вдовина.

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