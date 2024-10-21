В Европе назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества

Биткоин является причиной раскола и обнищания общества, считают в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Статья опубликована на сайте Social Science Research Network.

По мнению директора и советника по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульриха Биндзайля и Юргена Шаафа, криптовалюта является спекулятивным пузырем, который лопнет в ближайшее время. Подобная ситуация приведет к значительным социальным издержкам.

Эксперты считают, что при росте курса выгоду получают только первые держатели биткоина. Это происходит за счет тех, кто приобрел криптовалюту позднее или не владеет ей.

Специалисты ЕЦБ призвали тех, кто не инвестировал в биткоин, выступить против него, а также требовать принятия законов, которые приведут к его полному исчезновению.

Накануне сообщалось, что Италия планирует повысить налог на прирост капитала в биткоинах с 26% до 42% в рамках усилий по сокращению бюджетного дефицита.

Ранее биткоин продолжил расти в цене.