Стоимость биткона на фоне выборов в США выросла более чем на 7%

Стоимость биткоина на фоне президентских выборов в США выросла на 7,21%, достигнув $72 839. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 5:39 мск.

По состоянию на 3:55 мск стоимость биткоина составляла $72,436.

Биткоин (ВТС) — децентрализованная система одноименной криптовалюты. Она работает на технологии блокчейн, и любой участник системы может «добывать» (эмитировать) биткоин, создавая новые блоки.

В конце октября курс биткоина впервые в истории превысил отметку в 7 млн рублей.

Финансисты допускают, что в течение ближайших 10 лет биткоин может подорожать до $1 млн за единицу. Дальнейший курс первой криптовалюты будет зависеть от действий центробанков США и Китая.

Ранее аналитики предупредили о рисках затухания роста биткоина.