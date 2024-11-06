Китайская госкомпания Sinosure отказывает российским бизнесам в страховании

Китайская государственная страховая компания Sinosure все чаще отказывает российским предпринимателям в страховании экспортных поставок, что затрудняет для них получение отсрочек по платежам. Об этом сообщает газета Ведомости со ссылкой на российских импортеров.

Sinosure предоставляет страховку на экспортные поставки, помогая китайским компаниям предлагать своим зарубежным клиентам отсрочку оплаты. Суть работы Sinosure заключается в том, что китайский поставщик отправляет товар российскому покупателю с отсрочкой, а страховка покрывает риски неоплаты. Однако за последнее время Sinosure ужесточила свою политику по отношению к России, утверждают собеседники издания.

По словам одного из предпринимателей, недавно китайский партнер сообщил ему, что Sinosure отказалась страховать сделку из-за характера товара, хотя он не под санкциями. При этом Sinosure сохранила лимит для его компании, но не согласовывает страховку по отдельным группам товаров. Каким именно — неизвестно, так как компания не раскрывает перечень ограничений.

Еще один российский импортер сообщил, что в последнее время его компания оказалась в черном списке Sinosure и больше не может пользоваться услугами страховщика. По данным газеты, Sinosure теперь сотрудничает только со старыми российскими клиентами и даже им зачастую отказывает в страховании сделок.

Раснее сообщалось, что экспорт минтая из России в Китай вырос на четверть.