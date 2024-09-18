Стало известно, поставки какой рыбы в Китай выросли на четверть

Экспорт продукции переработки минтая из РФ в Китай значительно вырос за первые семь месяцев 2024 года, достигнув 32 тысяч тонн. Об этом сообщил глава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, его слова приводит «Интерфакс».

По информации издания, достигнутый в январе – июле результат на 6000 тонн превысил показатель за весь прошлый год. Буглак пояснил, что речь идет о вывозе филе, фарша и сурими из минтая.

«Подобной динамике способствует рост потребления этой рыбной продукции в азиатской стране», — отметил глава АДМ.

Он добавил, что экспорт продукции переработки минтая из России в Китай значительно вырос за последние несколько лет. На этом фоне отечественные поставщики постепенно вытесняют конкурентов с рынка КНР. По словам главы АДМ, этому способствует в том числе снижение цен на российскую продукцию.

«Частично эта разница компенсируется более короткой и дешевой логистикой», — резюмировал Буглак.

Накануне стало известно, что москвичи сокращают потребление красной икры. В августе 2024 года число покупок снизилось на 13% по сравнению с прошлым годом. В то же время цена за 1 кг икры в Москве выросла на 5%, достигнув 7600 рублей, а по стране — на 3%, превысив 7000 рублей.

Ранее в России предрекли дефицит красной икры в этом году.