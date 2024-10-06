Все восемь колоколов вернулись в Нотр-Дам после реставрации

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в Париже завершена установка отреставрированных восьми колоколов, написала в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.

По ее словам, был сделан еще один «важный и символический шаг» к открытию Нотр-Дама, до которого осталось 64 дня.

«Верующие и жители Парижа снова смогут услышать звон колоколов с вершины башен нашего собора в Париже», — заявила Дати.

Она отметила, что при пожаре в соборе пострадала его северная башня, все колокола с которой пришлось реставрировать.

Пламя вспыхнуло в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

В ноябре 2023 года стало известно, что реставраторы установили на собор шпиль, идентичный тому, который сгорел при пожаре. Высота деревянной конструкции составила 96 м. В мае этого года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря.

Ранее во Франции загорелся шпиль знаменитого Руанского собора.