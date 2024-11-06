Стало известно, сколько могут зарабатывать россияне после колледжа

Выпускники колледжей в России могут рассчитывать на зарплату в 150-200 тыс. рублей в среднем, если устроятся на крупное промышленное предприятие. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор службы занятости населения Москвы и руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Он сообщил, что выпускники колледжей стали востребованы на крупных промышленных предприятиях столицы. По его словам, работодатели все чаще отбирают студентов еще на этапе их обучения, предлагая стабильные рабочие места сразу после выпуска.

Среди перспективных специальностей Тарасов выделил профессии сварщика, токаря и оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Средний заработок начинающих специалистов со средним профессиональным образованием составляет от 150 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от разряда и количества отработанных смен. Токари пятого-шестого разряда могут зарабатывать до 200 тыс. рублей, в то время как зарплата опытных сварщиков может достигать 300 тыс. рублей.

«Многие выпускники вузов даже после нескольких лет работы редко могут рассчитывать на такие уровни доходов. Поступление в колледж не ограничивает возможность дальнейшего обучения в вузе. Наоборот, выпускники СПО ценятся за осознанный подход к обучению и знание своей профессии и рынка труда», — отметил Тарасов.

Согласно данным центра «Профессии будущего», в Москве на сегодняшний день 75% вакансий предназначены для специалистов со средним профессиональным образованием — это более 375 тыс. предложений о работе. Эксперт подчеркнул, что выбор профессионального образования на старте карьеры обеспечивает студентам стабильный доход, а также возможность дальнейшего повышения квалификации.

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