Зарплаты сварщиков выросли на 72% за год

Токари и сварщики вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий ноября. Сварщикам предлагают 196,1 тыс. рублей в среднем — их доход увеличился на 72% за год, что сделало профессию одной из самых востребованных среди рабочих специальностей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru.

В топ-10 самых высокооплачиваемых профессий вошли DevOps-инженеры (средняя зарплата — 250 тыс. рублей), агенты по недвижимости (164,3 тыс. рублей) и токари (147,2 тыс. рублей).

Фрезеровщики и прорабы также попали в топ с медианными зарплатами в 147,2 тыс. и 138,6 тыс. рублей соответственно.

В начале ноября российские работодатели открыли более 270 тыс. вакансий с предложением зарплаты до 400 тыс. рублей. Среди них более 48 тыс. позиций приходится на сферу информационных технологий, более 25 тыс. — на розничную торговлю и более 24 тыс. — на финансовый сектор. Лидируют по числу высокооплачиваемых вакансий Москва (около 80 тыс.), Санкт-Петербург (более 21 тыс.) и Московская область (около 12 тыс.).

Самые низкооплачиваемые профессии предлагают дворникам (35,6 тыс. рублей), уборщикам (39,6 тыс. рублей) и воспитателям (42,6 тыс. рублей). Динамика зарплат у дворников оказалась самой заметной — их доход вырос на 30% из-за высокого сезона уборки улиц перед зимой.

Исследование было проведено в ноябре.

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