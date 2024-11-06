Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подорожали морковь и яйца

Экономист Абрамов заявил о подорожании моркови почти на 10%

close
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

С 26 октября по 2 ноября так называемый Индекс Мишек вырос всего на 0,4%. Об этом «Газете.Ru» сообщил создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За прошедшую неделю подорожали морковь (+8,3%) и куриные яйца Окские категории С1 (+6,2%). Снизились цены на плавленый сырный продукт «Фетакса» (-9,5%)», — сказал экономист.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

За год подорожали сок апельсиновый J7 (+48,3%), сливочное масло (+25,1%), мармелад Fruit-Tella (+17,8%), самый дешевый белый хлеб (+17,8%), черный чай «Акбар» (+19,9%), сельдь «Матиас» (+9,8%), подсолнечное масло «Олейна» (+6,9%). Подешевели морковь (-62,9%), конфеты «Мишка косолапый» (-43,9%), куриные тушки (-20%) и «Фетакса» (-17,4%), яйца куриные «Окские» категории С1 (-14,3%) и бананы (-11,1%).

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек включает 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По итогам октября 2024 года цены на товары в Индексе Мишек выросли в среднем всего на 0,3% по сравнению с их уровнем год назад. В сентябре 2024 года Индекс Мишек увеличился на 9,3%.

Ранее в России подешевели апельсиновый сок, морковь, курица и хлеб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами