В России подорожали морковь и яйца

С 26 октября по 2 ноября так называемый Индекс Мишек вырос всего на 0,4%. Об этом «Газете.Ru» сообщил создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За прошедшую неделю подорожали морковь (+8,3%) и куриные яйца Окские категории С1 (+6,2%). Снизились цены на плавленый сырный продукт «Фетакса» (-9,5%)», — сказал экономист.

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За год подорожали сок апельсиновый J7 (+48,3%), сливочное масло (+25,1%), мармелад Fruit-Tella (+17,8%), самый дешевый белый хлеб (+17,8%), черный чай «Акбар» (+19,9%), сельдь «Матиас» (+9,8%), подсолнечное масло «Олейна» (+6,9%). Подешевели морковь (-62,9%), конфеты «Мишка косолапый» (-43,9%), куриные тушки (-20%) и «Фетакса» (-17,4%), яйца куриные «Окские» категории С1 (-14,3%) и бананы (-11,1%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек включает 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По итогам октября 2024 года цены на товары в Индексе Мишек выросли в среднем всего на 0,3% по сравнению с их уровнем год назад. В сентябре 2024 года Индекс Мишек увеличился на 9,3%.

Ранее в России подешевели апельсиновый сок, морковь, курица и хлеб.