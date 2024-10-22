В России подешевели апельсиновый сок, морковь, курица и хлеб

С 12 по 19 октября так называемый Индекс Мишек снизился на 2,5% по сравнению с его уменьшением на 0,5% неделей ранее. То есть инфляция в России продолжает замедляться, причем более заметными темпами. Об этом «Газете.Ru» сказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю снизились цены на апельсиновый сок J7 (-16%) после их роста две недели подряд, на морковь (– 7,7%), куриные тушки (– 5,9%) и самый дешевый батон белого хлеба (-4,8%). По разным продуктовым товарам на полках российских магазинов картина с динамикой цен была противоречивой, но ни один из 14 товаров в Индексе Мишек не подорожал», — отметил экономист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек включает 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

В сентябре 2024 года цены на товары в Индексе Мишек увеличились в среднем на 9,3% год к году. В августе Индекс Мишек вырос на более скромные 6%.

Ранее сообщалось, что в России подешевело сливочное масло.