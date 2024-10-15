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«Самозапрет поможет»: в Госдуме заявили о рекордной закредитованности россиян

Депутат Колунов: самозапрет решит проблему рекордной закредитованности россиян

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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Самозапрет на выдачу кредитов – это необходимый в современных российских реалиях инструмент. Сегодня закредитованность россиян бьет все рекорды – порядка 13 млн жителей страны вынуждены гасить одновременно по три потребительских займа, не считая ипотеку и автокредит, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Люди пытаются одни долги перекрыть другими, один кредит закрыть другим. Попадают в жуткую кабалу, а потом сталкиваются с коллекторами и приставами», — констатировал парламентарий.

С учетом такой ситуации самозапрет станет мерой поддержки жителей, которая будет защищать их. Однако важно работать и над другими решениями, в том числе должен действовать лимит на числа потребкредитов, которые можно взять один человек одновременно. Нужно ограничить это количество двумя займами, распространив это правило как на банки, так и на микрофинансовые организации, заключил Колунов.

Напомним, Правительство России разрешило гражданам устанавливать самозапрет на выдачу потребкредитов. Самозапрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Подчеркивается, что целью ввода такой меры является защита от мошенничества.

Россиян ранее предостерегли от оформления кредитов онлайн.

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