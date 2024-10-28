Россиян предупредили о штрафах и аресте при ведении бизнеса без статуса ИП

Предпринимателю, который начал вести бизнес и не получил статус ИП, грозит штраф в 500 рублей или арест на срок до шести месяцев. Об этом «Газете.Ru» сказал адвокат КА «Юков и партнеры» Дмитрий Парамонов.

«Ведение бизнеса, которое заключается в систематическом получении прибыли, связано с необходимостью оформить свой статус как предпринимателя. Регистрация должна предшествовать началу ведения деятельности. Несоблюдение этого требования может привести к привлечению таких лиц к административной и уголовной ответственности — в зависимости от обстоятельств осуществления деятельности и размера полученного дохода», — отметил Парамонов.

По его словам, при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя бизнесмен может определить, какой налоговый режим для него предпочтителен, исходя из вида осуществляемой деятельности. По умолчанию применяется общий режим налогообложения (НДФЛ от 13% плюс НДС в 20%). Адвокат сказал, что уведомление налоговой инспекции о смене налогового режима является обязательным условием для легального ведения предпринимательской деятельности и уплаты налогов в установленном законом размере.

Если размер прибыли меньше 2,4 млн рублей в год, предприниматель может стать самозанятым. В этом случае нужно платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% или 6%, в зависимости от того, кто является клиентом. Индивидуальные предприниматели тоже могут использовать режим самозанятого.

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