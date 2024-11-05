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Россиянам рассказали, как стройсберкассы помогут накопить на жилье

Специалист Грачев: стройсберкассы помогут россиянам накопить на жилье

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Строительно-сберегательные кассы могут помочь россиянам накопить на жилье, если закон о них примут в Госдуме. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев.

По его словам, они представляют собой банки, которые специализируются только на улучшении жилищных условий и жилищном строительстве. Через стройсберкассы государство будет добавлять средства в накопления граждан, которые они планируют направить для улучшения жилищных условий. При этом эти деньги не повлияют на бюджет страны, потому что они вернутся через налоги от жилищного строительства, уточнил эксперт.

«Затем кредит после накопления дается под 5% (не выше) годовых вне зависимости от ключевых ставок. Потому что если на стадии накопления человек хочет забрать деньги, а не вложить в личное строительство, то ему их вернут под низкие проценты. Соответственно, есть возможность выдавать кредиты под низкие проценты. Так формируется как раз отдельный от ключевой ставки контур», — сказал Грачев.

6 октября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что в России в конце 2024 года примут новый документ о жилищно-накопительных вкладах. Ожидается, что они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика.

Ранее эксперт объяснил, в каких случаях сейчас выгодно покупать жилье.

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