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Стало известно, когда вступит в силу закон о жилищно-накопительных вкладах

Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года

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Pexels

Новый документ о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце текущего года и вступит в силу весной 2025 года. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — заявил парламентарий.

Законопроект, о котором идет речь, был принят в апреле в первом чтении. В тексте документа говорилось о введении в России нового вида вкладов. Ожидается, что они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика.

Аксаков отметил, что с помощью таких вкладов российские граждане смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. По словам парламентария, размер ставок по жилищно-накопительным вкладам в настоящий момент находится на обсуждении.

В августе Аксаков рассказал, что такие вклады будут отличаться от обычных более высокими процентами. По его словам, на такие накопления россиянам потребуется «относительно большое время». Депутат среди прочего уточнил, что вклады будут защищать системой страхования, причем в большем объеме, чем на данный момент предусматривает законодательство.

Ранее россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья.

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